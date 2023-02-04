У кого День ангела 5 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 5 лютого, відзначають Міжнародний день проектування UI/UX та Міжнародний день нутелли. Окрім того, носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 5 лютого

Євдокія, — давньогрецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благословення", "любов".

Катерина, — ім’я має давньогрецьке походження, проте точне значення невідоме. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "вічно чиста".

Катаріна, — одна з форм імені Катерина, яка стала самостійним ім’ям.

Милиця, — це ім’я популярне в Сербії, Чорногорії та Македонії, і значить "миленька", "улюблена".

Чоловічі іменини 5 лютого

Геннадій, — давньогрецьке ім’я. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "шляхетний".

Клим, — це ім’я є скороченням римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Існують як самостійні імена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував добірку бюджетних подарунків для коханих на День святого Валентина.