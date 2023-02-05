У кого День ангела 6 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 6 лютого, відзначають День бармена і Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Окрім того, носії восьми імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 6 лютого

Ксенія, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "мандрівниця", "чужоземка", "гостя", "гостинна".

Оксана — українська народна форма імені Ксенія, яка стала популярним самостійним ім’ям.

Чоловічі іменини 6 лютого

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Іван, Ян, — обидва імені походять від давньоіудейського імені Іоанн, яке означає "помилований Богом" або "подарунок Божий"

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий". Ім’я популяризувалося переважно завдяки апостолу Павлу.

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять мучеників і святих, — у ці дні свої іменини святкують носії схожих імен. Вважається, що святі спостерігають із небес за своїми тезками та оберігають їх від неприємностей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку відмінних бюджетних подарунків на 14 лютого для коханого.