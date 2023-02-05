У кого День ангела 6 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 6 февраля, отмечают День бармена и Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах. Кроме того, носители восьми имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 6 февраля

Ксения, — древнегреческое имя, которое переводится как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостеприимная".

Оксана, — украинская народная форма имени Ксения, которая стала популярным самостоятельным именем.

Мужские именины 6 февраля

Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Иван, Ян, — оба имени происходят от древнеиудейского имени Иоанн, которое означает "помилован Богом" или "подарок Божий"

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой". Имя популяризировалось в основном благодаря апостолу Павлу.

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Как известно, в определенные дни церковь почитает память мучеников и святых, — в эти же дни свои именины празднуют носители схожих имен. Считается, что святые наблюдают с небес за своими тезками и оберегают их от неприятностей.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку отличных бюджетных подарков на 14 февраля для любимого.