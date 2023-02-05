У кого День ангела 6 февраля: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В понедельник, 6 февраля, отмечают День бармена и Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах. Кроме того, носители восьми имен празднуют свой День ангела.
Женские именины 6 февраля
Ксения, — древнегреческое имя, которое переводится как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостеприимная".
Оксана, — украинская народная форма имени Ксения, которая стала популярным самостоятельным именем.
Мужские именины 6 февраля
Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.
Иван, Ян, — оба имени происходят от древнеиудейского имени Иоанн, которое означает "помилован Богом" или "подарок Божий"
Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".
Павел, — переводится с латинского как "небольшой". Имя популяризировалось в основном благодаря апостолу Павлу.
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".
Как известно, в определенные дни церковь почитает память мучеников и святых, — в эти же дни свои именины празднуют носители схожих имен. Считается, что святые наблюдают с небес за своими тезками и оберегают их от неприятностей.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку отличных бюджетных подарков на 14 февраля для любимого.