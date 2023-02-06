У кого День ангела 7 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 7 февраля, отмечается День рождения огнетушителя. Кроме того, в этот день празднуют свои именины носители сразу 12-ти имен.

Мужские именины 7 февраля

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Анатолий, — древнегреческое имя, которое согласно самой популярной версии значит "восточный" или "восход солнца".

Борис, — популярное древнетюркское имя, которое образовано от "барыс", что в переводе с булгарского значит "барс".

Виталий, — с древнегреческого это имя переводится как "тот, что дает жизнь".

Владимир, — очень популярное старое славянское имя, которое значит "владей миром".

Вольдемар, — считается немецким аналогом имени Владимир, переводится как "владей и прославляйся".

Григорий, — имя греческого происхождения, которое можно перевести как "тот, что бодрствует".

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Петр, — прямой перевод имени из древнегреческого означает "скала", "камень". Также его трактуют как "надежный", "непоколебимый".

Степан, — на греческом это имя значит "корона", "диадема".

Феликс, — латинское имя, которое буквально значит "счастливый", "благополучный".

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей".

Женские именины 7 февраля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал подборку бюджетных идей, что подарить девушке на День святого Валентина.