У кого День ангела 8 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 8 февраля, носители сразу более чем десятка мужских и женских имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 8 февраля

Мария, — древнееврейское имя, что по разным версиям может переводиться как "горькая, "печальная", так и "госпожа", "желанная", "любимая".

Мужские именины 8 февраля

Аркадий, — имя древнегреческого имени, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух".

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин"

Давид, — имя имеет древнееврейское происхождение и переводится с иврита как "любимый" или "любимец".

Иван, — это одна из форм древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом" или "подарок Божий".

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог прибавил" или "Бог приумножил".

Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".

Петр, — древнегреческое имя, которое происходит от слова "петрос", что переводится как "камень" или "скала".

Семен, — славянская версия еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Теодор, Федор, — оба этих имени произошли от одного греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". Существуют как самостоятельные имена.

Ян, — по одной версии, это, как и имя Иван, лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("подарок Божий"). По другой версии, оно могло произойти от имени римского божества Януса.

Как известно, в определенные дни года церковь почитает память святых и мучеников, — в те же самые дни празднуют свои Дни ангела те люди, которые носят схожие имена и родились незадолго до этого. Считается, что святые выступают покровителями своих тезок, в течение жизни наблюдают за ними с небес и оберегают от бед.

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