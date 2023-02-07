У кого День ангела 8 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 8 лютого, носії одразу більше десятка чоловічих та жіночих імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 8 лютого

Марія — давньоєврейське ім’я, що за різними версіями може перекладатися як "гірка, "сумна", так і "пані", "бажана", "улюблена".

Чоловічі іменини 8 лютого

Аркадій, — Ім’я давньогрецького імені, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух".

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн"

Давид, — ім’я має давньоєврейське походження і перекладається з івриту як "улюблений" або "улюбленець".

Іван, — це одна з форм давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом" або "подарунок Божий".

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог додав" або "Бог примножив".

Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".

Петро — давньогрецьке ім’я, яке походить від слова "петрос", що перекладається як "камінь" або "скеля".

Семен, — слов’янська версія єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Теодор, Федір, — обидва ці імені походять від одного грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Існують як самостійні імена.

Ян, — за однією версією, це, як і ім’я Іван, лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("Подарунок Божий"). За іншою версією, воно могло виникнути від імені римського божества Януса.

Як відомо, у певні дні року церква вшановує пам’ять святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свої Дні ангела ті люди, які носять схожі імена і народилися незадовго до цього. Вважається, що святі виступають покровителями своїх тезок, упродовж життя спостерігають за ними з небес та оберігають від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку нетривіальних ідей, як оригінально відзначити День святого Валентина.