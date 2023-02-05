Іменини Яна у 2023 році: всі дні, коли Янчик святкує День ангела

Це незвичайне ім’я з цікавим походженням

Ім’я Ян нехай не найпопулярніше, але досить поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі Дні ангела Яна протягом року.

Значення імені Ян

Вважається, що ім’я Ян — одна з форм давньоєврейського імені Йоханан (Іоанн), що перекладається як "благодать Божа", "Бог помилував" або "подарунок Божий". Те ж саме походження мають імена Іван, Джованні, Джон, Йоганн, Йоханнес, Жан, Янош.

Крім того, є версія, що ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса. А зі староболгарського слово "Яна" перекладається як "річка".

Коли День ангела Яна?

Покровителями носіїв імен Іван та Ян виступають святі та мученики Іоанни, а їх пам’ять церква вшановує сотні разів протягом року за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні іменини Яна:

2 січня, — протоієрей Іоанн Кронштадтський;

20 січня, 9 березня, 7 червня, 7 липня , 11 вересня, 6 жовтня , 25 жовтня, — Іоанн Пророк, Предтеча та Хреститель Господній;

, 11 вересня, , 25 жовтня, — Іоанн Пророк, Предтеча та Хреститель Господній; 9 лютого , 27 вересня, 26 листопада, — патріарх Константинопольський Іоанн Златоуст;

, 27 вересня, 26 листопада, — патріарх Константинопольський Іоанн Златоуст; 21 травня, 3 липня, — апостол з 12-ти Іоанн Богослов;

2 липня, — архієпископ Іоанн (Максимович) Шанхайський та Сан-Франциський;

12 серпня, — Іоанн Воїн.

Також перерахуємо по місяцях, коли всі Дні ангела Яна в році, включаючи менш важливі:

у січні: 2, 5, 11, 14, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

у лютому: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28;

у березні: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29;

у квітні: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 30;

у травні: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27;

у червні: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26;

у липні: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 29, 31;

у серпні: 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 31;

у вересні: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30;

у жовтні: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 28, 29;

у листопаді: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25 26, 29, 30;

у грудні: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 31.

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