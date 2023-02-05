Именины Яна в 2023 году: все дни, когда Янчик празднует День ангела

Это необычное имя с интересным происхождением

Имя Ян пусть не самое популярное, но довольно распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда происходит и когда все Дни ангела Яна в течение года.

Значение имени Ян

Считается, что имя Ян, — одна из форм древнееврейского имени Йоханан (Иоанн), что переводится как "благодать Божья", "Бог помиловал" или "подарок Божий". То же происхождение имеют имена Иван, Джованни, Джон, Йоганн, Йоханнес, Жан, Янош.

Кроме того, есть версия, что имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса. А со староболгарского слово "Яна" переводится как "речка".

Когда День ангела Яна?

Покровителями носителей имен Иван и Ян выступают святые и мученики Иоанны, — а их память церковь почитает сотни раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные именины Яна:

2 января, — протоиерей Иоанн Кронштадтский;

20 января, 9 марта, 7 июня, 7 июля , 11 сентября, 6 октября , 25 октября, — Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень;

, 11 сентября, , 25 октября, — Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень; 9 февраля , 27 сентября, 26 ноября, — патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст;

, 27 сентября, 26 ноября, — патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст; 21 мая, 3 июля, — апостол из 12-ти Иоанн Богослов;

2 июля, — архиепископ Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский;

12 августа, — Иоанн Воин.

Также перечислим по месяцам, когда все Дни ангела Яна в году, включая менее важные:

в январе: 2, 5, 11, 14, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

в феврале: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28;

в марте: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29;

в апреле: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 30;

в мае: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27;

в июне: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26;

в июле: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 29, 31;

в августе: 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 31;

в сентябре: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30;

в октябре: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 28, 29;

в ноябре: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25 26, 29, 30;

в декабре: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 30, 31.

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