У кого День ангела 9 лютого: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога та Міжнародний день піци. Окрім того, носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 9 лютого

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі". Дуже поширене в Україні.

Іван — ще одне популярне в Україні ім’я. Має давньоєврейське походження і означає "подарований Богом". Спочатку звучало як Йоханан, але з віками трансформувалося.

Петро, — Ім’я давньогрецького походження, яке буквально означає "камінь" або "скеля".

Ян, — за однією з версій, це ім’я з’явилося як ще одна форма єврейського імені Йоханан (як і Іван). За іншою версією, воно з’явилося як скорочення від імені римського бога початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 9 лютого не відзначаються

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — тоді ж носії їхніх імен, що народилися незадовго до цього, відзначають іменини. Вважається, що святі дивляться за своїми тезками з небес протягом їхнього життя і виступають їх покровителями, оберігають від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за народними прикметами краще не дарувати в подарунок, — адже прості, здавалося б, речі можуть нашкодити людині.