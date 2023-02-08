У кого День ангела 9 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 9 февраля, отмечается Международный день стоматолога и Международный день пиццы. Кроме того, носители четырех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 9 февраля

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". Очень распространено в Украине.

Иван, — еще одно популярное в Украине имя. Имеет древнееврейское происхождение и значит "подарованный Богом". Изначально звучало как Йоханан, но с веками трансформировалось.

Петр, — имя древнегреческого происхождения, которое дословно значит "камень" или "скала".

Ян, — по одной из версий, это имя появилось как еще одна форма еврейского имени Йоханан (как и Иван). По другой версии, оно появилось как сокращение от имени римского бога начала и конца Януса.

Женские именины 9 февраля не отмечаются

Как известно, в разные дни церковь почитает память разных святых и мучеников, — тогда же носители их имен, родившиеся незадолго до этого, отмечают именины. Считается, что святые приглядывают за своими тезками с небес в течение их жизни и выступают их покровителями, оберегают от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по народным приметам лучше не дарить в подарок, — ведь простые, казалось бы, вещи могут навредить человеку.