У кого День ангела 7 лютого: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 7 лютого, відзначається День народження вогнегасника. Крім того, цього дня святкують свої іменини носії одразу 12-ти імен.

Чоловічі іменини 7 лютого

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке за найпопулярнішою версією означає "східний" або "схід сонця".

Борис, — популярне давньотюркське ім’я, яке утворене від "Барис", що в перекладі з булгарської означає "Барс".

Віталій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "той, що дає життя".

Володимир — дуже популярне старе слов’янське ім’я, яке означає "володій світом".

Вольдемар, — вважається німецьким аналогом імені Володимир, перекладається як "володарюй і прославляйся".

Григорій, — Ім’я грецького походження, яке можна перекласти як "той, що не спить".

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Петро, — Прямий переклад імені з давньогрецької означає "скеля", "камінь". Також його трактують як "надійний", "непохитний".

Степан, — грецькою це ім’я означає "корона", "діадема".

Фелікс, — латинське ім’я, яке буквально означає "щасливий", "благополучний".

Філіп, — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней".

Жіночі іменини 7 лютого не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував добірку бюджетних ідей, що подарувати дівчині на День святого Валентина.