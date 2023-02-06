У кого День ангела 7 лютого: усі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У вівторок, 7 лютого, відзначається День народження вогнегасника. Крім того, цього дня святкують свої іменини носії одразу 12-ти імен.
Чоловічі іменини 7 лютого
Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".
Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке за найпопулярнішою версією означає "східний" або "схід сонця".
Борис, — популярне давньотюркське ім’я, яке утворене від "Барис", що в перекладі з булгарської означає "Барс".
Віталій, — з давньогрецької це ім’я перекладається як "той, що дає життя".
Володимир — дуже популярне старе слов’янське ім’я, яке означає "володій світом".
Вольдемар, — вважається німецьким аналогом імені Володимир, перекладається як "володарюй і прославляйся".
Григорій, — Ім’я грецького походження, яке можна перекласти як "той, що не спить".
Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".
Петро, — Прямий переклад імені з давньогрецької означає "скеля", "камінь". Також його трактують як "надійний", "непохитний".
Степан, — грецькою це ім’я означає "корона", "діадема".
Фелікс, — латинське ім’я, яке буквально означає "щасливий", "благополучний".
Філіп, — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней".
Жіночі іменини 7 лютого не відзначаються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував добірку бюджетних ідей, що подарувати дівчині на День святого Валентина.