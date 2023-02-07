Вова, з іменинами! Відмінні листівки та короткі привітання на День ангела Володимира

Не забудьте привітати Вову з іменинами

Ім’я Володимир не лише давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі Дні ангела Володимира протягом року. Тепер "Телеграф" приготував добірку відмінних ідей для привітання у віршах, прозі, картинках та листівках з іменинами для Вови.

Короткі привітання з Днем ангела Володимира

Володю, з іменинами! Будь здоровий, веселий, привабливий. Нехай кожен день наближає тебе до успіху, і жодні перепони не стримують тебе на життєвому шляху.

Вітаю із Днем ангела Володимира! Бажаю, щоб ти завжди мав можливість жити так, як хочеться, щоб усі вершини покірно схилялися перед тобою, а в оточенні завжди були віддані та надійні люди.

Вова! Нехай тебе ніколи не залишає фантастичне везіння, сильний характер і гострий розум, а всі життєві неприємності не позбавляють тебе почуття гумору, оптимізму та блиску в очах. З іменинами!

У день твоїх іменин, Володимире, бажаю натхнення, якнайбільше моментів щастя, позитиву та надійних друзів, — сьогодні й у всі інші дні року. Нехай фортуна завжди буде до тебе прихильна!

Вовчику, з Днем ангела! Знаю, ти й так досягнеш усіх поставлених цілей і прийдеш до запаморочливого успіху, інакше й бути не може. Бажаю при цьому не забувати відпочивати та насолоджуватися кожним днем життя. Зі святом!

Листівки для привітання на День ангела Володимира

Нагадаємо, раніше "Телеграф " розповідав, що суворо не рекомендується дарувати чоловікам на свята, — деякі подарунки можуть лише нашкодити, згідно з прикметами.