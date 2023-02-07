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Вова, з іменинами! Відмінні листівки та короткі привітання на День ангела Володимира

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Володимира на будь-який смак Новина оновлена 07 лютого 2023, 19:18
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Володимира на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Вову з іменинами

Ім’я Володимир не лише давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі Дні ангела Володимира протягом року. Тепер "Телеграф" приготував добірку відмінних ідей для привітання у віршах, прозі, картинках та листівках з іменинами для Вови.

Короткі привітання з Днем ангела Володимира

  • Володю, з іменинами! Будь здоровий, веселий, привабливий. Нехай кожен день наближає тебе до успіху, і жодні перепони не стримують тебе на життєвому шляху.
  • Вітаю із Днем ангела Володимира! Бажаю, щоб ти завжди мав можливість жити так, як хочеться, щоб усі вершини покірно схилялися перед тобою, а в оточенні завжди були віддані та надійні люди.
  • Вова! Нехай тебе ніколи не залишає фантастичне везіння, сильний характер і гострий розум, а всі життєві неприємності не позбавляють тебе почуття гумору, оптимізму та блиску в очах. З іменинами!
  • У день твоїх іменин, Володимире, бажаю натхнення, якнайбільше моментів щастя, позитиву та надійних друзів, — сьогодні й у всі інші дні року. Нехай фортуна завжди буде до тебе прихильна!
  • Вовчику, з Днем ангела! Знаю, ти й так досягнеш усіх поставлених цілей і прийдеш до запаморочливого успіху, інакше й бути не може. Бажаю при цьому не забувати відпочивати та насолоджуватися кожним днем життя. Зі святом!

Листівки для привітання на День ангела Володимира

День ангела Володимир вітання українською
Картинки та листівки, щоб привітати Володимира з Днем ангела українською
Привітання з Днем ангела Володимира українською
Привітання з іменинами Володимира українською
З Днем ангела Володимира листівки, картинки та привітання українською
Листівка на День ангела Володимира українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф " розповідав, що суворо не рекомендується дарувати чоловікам на свята, — деякі подарунки можуть лише нашкодити, згідно з прикметами.

Теги:
#Поздоровлення #Володимир #День ангела #Іменини