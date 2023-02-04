У кого День ангела 5 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 5 февраля, отмечают Международный день проектирования UI/UX и Международный день нутеллы. Кроме того, носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 5 февраля

Евдокия, — древнегреческое имя, которое красиво переводится как "благословение", "любовь".

Екатерина, — имя имеет древнегреческое происхождение, однако точное его значение неизвестно. По самой популярной версии, оно переводится как "вечно чистая".

Катарина, — одна из форм имени Екатерина, которая стало самостоятельным именем.

Милица, — это имя популярно в Сербии, Черногории и Македонии, и значит "миленькая", "любимая".

Мужские именины 5 февраля

Геннадий, — древнегреческое имя. По самой популярной версии, оно переводится как "благородный".

Клим, — это имя является сокращением римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".

Серафим, — имя древнееврейского происхождение, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". Существуют как самостоятельные имена.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал подборку бюджетных подарков для любимых на День святого Валентина.