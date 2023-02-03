У кого День ангела 4 февраля: все именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В субботу, 4 февраля, отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. Также в этот день носители более десятка имен празднуют Дни ангела.
Мужские именины 4 февраля
Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". Во многих странах оно звучит как "Габриэль".
Георгий, — произошло от греческого Георгиос, что переводится как "земледелец" и считалось эпитетом Зевса.
Егор, — это имя изначально было народной разговорной формой имени Георгий, но давно уже стало самостоятельным именем.
Ефим, — это имя красиво переводится с греческого как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".
Иван, Ян, — это две разные формы от одного древнеиудейского имени Иоанн, которое переводится как "помилован Богом" или "подарок Божий".
Иосиф, — древнееврейское имя, которое значит дословно "Бог приумножит".
Леон, Леонтий, — это две формы одного имени, что дословно значит "лев", "подобный льву". Интересно, что точно неизвестно, римское это имя или древнегреческое, — но с обоих языков оно переводится одинаково.
Макар, — древнегреческое имя, которое переводится как "счастливый" или "блаженный".
Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".
Петр, — невероятно популярное среди христиан имен, которое с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".
Эммануил, — древнееврейское библейское имя, которое значит "с нами Бог".
Яков, — еще одно библейское еврейское имя, значение которого: "тот, кто следует за кем-то".
Женские именины 4 февраля не отмечаются.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам нельзя дарить чашки одиноким людям, — казалось бы, такой простой и бытовой подарок, а может принести несчастье.