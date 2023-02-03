У кого День ангела 4 февраля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 4 февраля, отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. Также в этот день носители более десятка имен празднуют Дни ангела.

Мужские именины 4 февраля

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". Во многих странах оно звучит как "Габриэль".

Георгий, — произошло от греческого Георгиос, что переводится как "земледелец" и считалось эпитетом Зевса.

Егор, — это имя изначально было народной разговорной формой имени Георгий, но давно уже стало самостоятельным именем.

Ефим, — это имя красиво переводится с греческого как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, Ян, — это две разные формы от одного древнеиудейского имени Иоанн, которое переводится как "помилован Богом" или "подарок Божий".

Иосиф, — древнееврейское имя, которое значит дословно "Бог приумножит".

Леон, Леонтий, — это две формы одного имени, что дословно значит "лев", "подобный льву". Интересно, что точно неизвестно, римское это имя или древнегреческое, — но с обоих языков оно переводится одинаково.

Макар, — древнегреческое имя, которое переводится как "счастливый" или "блаженный".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — невероятно популярное среди христиан имен, которое с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Эммануил, — древнееврейское библейское имя, которое значит "с нами Бог".

Яков, — еще одно библейское еврейское имя, значение которого: "тот, кто следует за кем-то".

Женские именины 4 февраля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам нельзя дарить чашки одиноким людям, — казалось бы, такой простой и бытовой подарок, а может принести несчастье.