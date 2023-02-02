У кого День ангела 3 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 3 февраля, отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Также в этот день носители семи имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 3 февраля

Агния, — красивое имя, которое по разным версиям может переводиться как "огненная", "непорочная" и даже "ягненок".

Анна, — происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать".

Мужские именины 3 февраля

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Иван, Ян, — это две формы одного древнеиудейского имени Иоанн, которое означает "помилован Богом" или "подарок Божий".

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".

Максим, — это имя происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Как известно, в определенные дни церковь почитает память святых и мучеников, — в эти же дни носители схожих с ними имен празднуют Дни ангела. Считается, что святые в течение жизни наблюдают за своими тезками и оберегают их от зла и неприятностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки лучше не дарить близким людям на праздники, — некоторые на первый взгляд обыденные и простые вещи могут навлечь беду.