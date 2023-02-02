У кого День ангела 2 февраля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 2 февраля, отмечают День сурка и Всемирный день водно-болотных угодий. Кроме того, носители семи имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 2 февраля

Инна, — точное происхождение имени неизвестно, но считается, что изначально оно было мужским, но со временем из-за окончания на "а" так начали называть и девочек. С латинского можно перевести как "бурная".

Римма, — это редкое женское имя, которое изначально тоже было мужским. По одной из версий, могло появиться от мужского болгарского имени Римен (которое в свою очередь является одной из форм имени Роман).

Мужские именины 2 февраля

Ефим, — имя, которое красиво переводится с греческого как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память". Изначально оно звучало как "Зехариах", после трансформировалось в "Захарий", и сегодня уже распространено как "Захар".

Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский".

Лев, — греческое имя. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхсилу, — в этом случае силу льва.

Павел, — с латинского переводится как "небольшой".

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам нельзя дарить свечи.