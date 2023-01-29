У кого День ангела 29 січня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 29 січня, в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут. Крім того, носії семи імен святкують свої іменини.

Чоловічі іменини 29 січня

Іван, Ян, — насправді це дві різні форми одного стародавнього іудейського імені Іоанн, яке можна перекласти як "подарунок Божий".

Петро, — з давньогрецької мови потужно перекладається як "скеля" або "камінь".

Максим, — походить від латинського maximus, що означає "величний" або "найбільший".

Симон, — біблійне ім’я, яке означає "почутий".

Жіночі іменини 29 січня

Леонілла — не найпоширеніше ім'я, але дуже красиве. Перекладається з давньогрецької як "дочка лева" або "левиця".

Неоніла, — з давньогрецької перекладається як "молода" або "та, що знов з’явилася".

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Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять мучеників і святих, і в ті самі дні носії схожих з ними імен святкують свої іменини. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок і оберігають їх від бід протягом життя.

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