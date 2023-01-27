У кого День ангела 27 января: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 27 января, отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, День кофе, День святого Саввы и День поминовения святой Нино. Также в этот день носители более десятка имен празднуют свои именины.

Женские именины 27 января

Нина, — интересное имя, точное происхождение которого неизвестно, однако большинство считает, что оно переводится как "царица".

Мужские именины 27 января

Адам, — древнееврейское имя, которое дословно значит "созданный из красной глины" и переводится как "человек".

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Аристарх, — с греческого языка переводится как "лучший повелитель". Интересно, что слово "Аристархос" применялось как эпитет в отношении Зевса.

Вениамин, — форма библейского имени Беньямин, которое значит "счастливый сын".

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Еремей, — еще одно древнееврейское имя, значение которого "да возвысит Господь", "высота Божья".

Иван, Ян, — две формы одного древнееврейского имени Йоханан, которое значит "помилован Господом" или "подарок Божий".

Илья, — еще одно библейское имя, которое переводится как "Мог Бог — Господь" или "верующий".

Иосиф, — происходит от библейского имени "Йехо́сеф", что значит "Бог приумножит".

Макар, — греческое имя, которое красиво переводится как "блаженный" или "счастливый".

Марк, — по одной из версий это имя происходит от латинского слова "молоток", по другой, — от имени бога войны Марса.

Павел, — латинское имя, которое значит "небольшой".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Степан, — на греческом это имя значит "корона", "диадема". Интересно, что в греческой мифологии венцы и диадемы были классическими атрибутами богини Геры.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено спать на двух подушках сразу.