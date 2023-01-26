Самый простой рецепт вкусного домашнего бисквита: секреты, с которыми тесто всегда получается

Как сделать, чтобы тесто было воздушным и нежным, не опадало и не крошилось

Бисквитное тесто – основа вкусных тортов и невероятных простых десертов. И хотя такое тесто очень популярно, благодаря своей простоте, есть множество нюансов, без знания которых испечь рыхлый и ароматный бисквит просто невозможно.

О том, какие правила следует соблюдать, готовя нежный, воздушный и вкусный бисквит, рассказывает tobiporada. И делится самым простым рецептом приготовления такой выпечки.

Ингредиенты (расчет на кольцо диаметром 17 см ):

яйца — 4 шт.

соль — щепотка

сахар — 150 г

мука — 115 г

сливочное масло — 30 г

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов (режим "верх-низ"). Разделите яйца, а дальше взбейте белки с половиной сахара и щепоткой соли. А вот желтки надо взбить отдельно с другой половиной сахара. Масло растопить и дать остыть.

К желткам введите 1/3 белков, перемешайте, добавьте просеянную муку. Из полученной массы 2 ст.л. добавьте к маслу и хорошенько перемешайте, введите это масло в общую миску и еще раз хорошо вымешайте массу. Далее — осторожно введите остальные белки, перемешивая снизу вверх.

Тесто выложите в кольцо или форму и сразу отправьте в разогретую духовку. Выпекать тесто нужно около 35-40 мин.

Далее важно правильно остудить бисквит. Для этого нам понадобится решетка, на которую вы перевернете готовый корж вверх дном. Ни в коем случае не пытайтесь извлечь из формы еще горячий бисквит — так вы все испортите. Испеченный бисквит должен остыть на решетке именно в таком положении и только после этого его можно будет аккуратно достать из кольца или формы.

Пока он комнатной температуры или немного теплее, заверните его в пищевую пленку и отправьте на несколько часов в холодильник. Это позволит сохранить пышность и сочность, а тесто впоследствии не будет крошиться.

Кроме того, есть еще несколько очень важных моментов: духовой шкаф должен быть заранее разогрет, потому что если отправить бисквит в холодную духовку, то он просто не поднимется. Ни в коем случае не включайте конвекцию, ведь на таком режиме испечь бисквит не удастся, а еще — не открывайте дверцу в первые полчаса выпекания бисквита, потому что тесто опадет. Также обратите внимание, что если тесто "взрывается вулканчиком", то температура слишком высокая и ее следует уменьшить (оптимальная температура выпекания — между 150 и 200 градусов). Все ингредиенты нужно заранее вынуть из холодильника — задолго до начала приготовления бисквита.

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