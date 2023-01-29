Решетка газовой плиты больше не будет липнуть из-за жира: простой способ очищения

Достаточно растворить жир таблетками одного средства, и все будет идеально чистым

Кто бы из нас не хотел, чтобы плита всегда оставалась чистой и без пятен от жирной пищи? Ранее мы писали, как почистить газовые конфорки, а теперь поговорим об очищении решетки.

На решетке скапливается большой слой жира и нагара, и отчистить его простыми моющими дается нелегко. Однако есть средство, благодаря которому жир и нагар с решетки газовой плиты отойдут вмиг, пишет cpykami.

Чем и как почистить решетку газовой плиты

Понадобится всего полчаса и пара таблеток для посудомоечной машины. Подбираем кастрюлю, в которую решетка поместится хотя бы наполовину. Наливаем туда воду, добавляем две таблетки для посудомоечной машины, доводим до кипения. Уменьшаем огонь, погружаем решётку в раствор. Кипятим 20-30 минут. Затем еще горячую решётку аккуратно достаем и чистим. Все очень просто и достаточно быстро!

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