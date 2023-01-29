Зачем класть соль в стиральную машину: хитрость, которая решает важную проблему

Благодаря этому трюку больше не будет засоряться машина и не будет неприятных запахов на одежде

Стиральная машина со временем может покрываться различными осадками, грязью и даже плесенью. Сразу отметим, что вашей вины в этом особо нет, ведь причиной является вода и мыльные остатки, которые и способствуют развитию грибков и появлению неприятного запаха. Решение этой проблемы — это регулярная чистка стиральной машины, и сделать это можно с помощью натуральных средств.

К примеру, крупнозернистая соль содержит в себе минералы, способные удалять отложения извести и накипи, скапливающиеся внутри барабана и на резиновых уплотнениях, пишет портал santeplus. Более того, благодаря ее дезинфицирующим свойствам внутри машинки больше не будут развиваться бактерии, черные пятна плесени и неприятные запахи. Как же это работает?

Как почистить стиральную машину крупной солью

Крупная соль — это простой и эффективный способ тщательно очистить стиральную машину. А все потому, что эта специя растворяет известковые отложения, остатки мыла и бактерии, которые засоряют машинку. И как результат: ваша одежда будет лучше стираться.

Что нужно сделать:

Начните с опорожнения барабана стиральной машины.

Насыпьте внутрь стакан крупной соли.

Запустите пустой цикл при 90°C. Высокая температура идеально подходит для избавления от бактерий и неприятных запахов.

Затем проведите влажной тканью по внутренним стенкам барабана, когда цикл стирки завершится.

Для чистки стиральной машинки вы можете воспользоваться так же и таблетками для посудомоечных машин. Как это сделать правильно и без негативного воздействия на саму технику, "Телеграф" писал ранее.