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Попрощайтесь с конденсатом на окнах: всего один копеечный продукт легко избавит вас от проблемы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Избавиться от конденсата можно без дорогостоящих средств
Избавиться от конденсата можно без дорогостоящих средств. Фото pinterest.com

Оказывается, пищевая сода отлично предотвращает запотевание окон

В холодное время года окна подвергаются довольно досадной проблеме, избавиться от которой не всегда просто. И эта проблема это конденсат на окнах. Отметим, что при его появлении, стоит как можно быстрее с ним "разбираться", иначе может появиться плесень, с которой также не так просто справиться.

К счастью, эффективное решение этой проблемы есть, и "прячется" оно на вашей кухне. Как отмечает портал santeplus, избавится от конденсата на окнах поможет обычная пищевая сода.

Как избавится от конденсата на окнах содой

Процедура очень проста:

  1. Растворите чайную ложку пищевой соды в стакане горячей воды.
  2. Смочите мягкую чистую ткань раствором.
  3. Аккуратно помойте окна.
  4. Удалите остатки слегка влажной тканью, и ваши окна будут выглядеть безупречно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что побороть конденсат можно и с помощью другого лайфхака. Понадобится всего один продукт, который наверняка есть на вашей кухне. Трюк очень простой, но действенен.

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#Окна #Лайфхак #Конденсат