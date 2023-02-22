Попрощайтеся з конденсатом на вікнах: всього один продукт легко позбавить вас проблеми
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Виявляється, харчова сода відмінно запобігає запотіванню вікон.
У холодну пору року вікна піддаються досить прикрій проблемі, позбутися якої не завжди просто. І ця проблема це конденсат на вікнах. Зазначимо, що при його появі, варто якнайшвидше з ним "розбиратися", інакше може з’явитися пліснява, з якою також не так просто впоратися.
На щастя, ефективне розв'язання цієї проблеми є і "ховається" воно на вашій кухні. Як зазначає портал santeplus, позбутися конденсату на вікнах допоможе звичайна харчова сода.
Як позбавиться від конденсату на вікнах содою
Процедура дуже проста :
- Розчиніть чайну ложку харчової соди у склянці гарячої води.
- Змочіть м’яку чисту тканину розчином.
- Акуратно промийте вікна.
- Видаліть залишки злегка вологою тканиною, і ваші вікна будуть виглядати бездоганно.
Раніше "Телеграф" розповідав, що подолати конденсат можна і за допомогою іншого лайфхаку. Знадобиться лише один продукт, який, напевно, є на вашій кухні. Трюк дуже простий, але дієвий.