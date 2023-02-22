Попрощайтесь с конденсатом на окнах: всего один продукт легко избавит вас от проблемы

Оказывается, пищевая сода отлично предотвращает запотевание окон

В холодное время года окна подвергаются довольно досадной проблеме, избавиться от которой не всегда просто. И эта проблема это конденсат на окнах. Отметим, что при его появлении, стоит как можно быстрее с ним "разбираться", иначе может появиться плесень, с которой также не так просто справиться.

К счастью, эффективное решение этой проблемы есть, и "прячется" оно на вашей кухне. Как отмечает портал santeplus, избавится от конденсата на окнах поможет обычная пищевая сода.

Как избавится от конденсата на окнах содой

Процедура очень проста :

Растворите чайную ложку пищевой соды в стакане горячей воды. Смочите мягкую чистую ткань раствором. Аккуратно помойте окна. Удалите остатки слегка влажной тканью, и ваши окна будут выглядеть безупречно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что побороть конденсат можно и с помощью другого лайфхака. Понадобится всего один продукт, который наверняка есть на вашей кухне. Трюк очень простой, но действенен.