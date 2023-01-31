63-летний Игорь Николаев попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт

63-летный Игорь Николаев попал в кардиоцентр

Российский певец Игорь Николаев был доставлен в больницу. 63-летнего артиста госпитализировали в московский кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Как сообщают росСМИ, Николаева поместили в блок интенсивной терапии, где его обследуют медики. Официально представители известного россиянина эти сведения пока никак не подтверждали и не опровергали.

Стоит отметить, что за последнее время Игорь Николаев сильно растолстел. Набирать вес артист начал еще в 2020 году.

Николаев поддержал Пугачеву, которая назвала россиян "тварями и лицемерами"

В декабре прошлого года российская Примадонна выложила в Инстаграме пост, в котором назвала тварями и лицемерами россиян, которые обливают ее грязью за ее осуждения войны в Украине. Поддержали "лайками" Пугачеву ее старшая дочь, российская певица Кристина Орбакайте и сам Игорь Николаев.

В том же месяце Николаева и Орбакайте заподозрили "в сговоре", когда те выступили на пропагандистском канале "россия-1" в шоу дуэтом в цветах украинского флага. Певица оделась в лимонное платье, а композитор – в синий костюм.

На самом деле российские артисты не причастны к тому, что так возмутило самих россиян. Участники музыкального шоу не знали, с кем они выйдут в дуэте на сцену, поэтому все вышло случайно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, недавно прокричавший "Героям слава!" прямо со сцены на своем концерте в Дубае, высмеял нелепую пропаганду россии насчет своей сексуальной ориентации.