Укр

63-летний Игорь Николаев попал в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Российский певец Игорь Николаев Новость обновлена 31 января 2023, 13:06
Российский певец Игорь Николаев. Фото novochag

63-летный Игорь Николаев попал в кардиоцентр

Российский певец Игорь Николаев был доставлен в больницу. 63-летнего артиста госпитализировали в московский кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Как сообщают росСМИ, Николаева поместили в блок интенсивной терапии, где его обследуют медики. Официально представители известного россиянина эти сведения пока никак не подтверждали и не опровергали.

Стоит отметить, что за последнее время Игорь Николаев сильно растолстел. Набирать вес артист начал еще в 2020 году.

игорь николаев толстый
игорь николаев толстый

Николаев поддержал Пугачеву, которая назвала россиян "тварями и лицемерами"

В декабре прошлого года российская Примадонна выложила в Инстаграме пост, в котором назвала тварями и лицемерами россиян, которые обливают ее грязью за ее осуждения войны в Украине. Поддержали "лайками" Пугачеву ее старшая дочь, российская певица Кристина Орбакайте и сам Игорь Николаев.

В том же месяце Николаева и Орбакайте заподозрили "в сговоре", когда те выступили на пропагандистском канале "россия-1" в шоу дуэтом в цветах украинского флага. Певица оделась в лимонное платье, а композитор – в синий костюм.

орбакайте и игорь николаев

На самом деле российские артисты не причастны к тому, что так возмутило самих россиян. Участники музыкального шоу не знали, с кем они выйдут в дуэте на сцену, поэтому все вышло случайно.

кристина орбакайте

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, недавно прокричавший "Героям слава!" прямо со сцены на своем концерте в Дубае, высмеял нелепую пропаганду россии насчет своей сексуальной ориентации.

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#Инфаркт #Алла Пугачева #Игорь Николаев