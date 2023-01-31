63-річний Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні у тяжкому стані з підозрою на інфаркт

63-річний Ігор Ніколаєв потрапив до кардіоцентру

Російського співака Ігоря Ніколаєва було доставлено до лікарні. 63-річного артиста госпіталізували до московського кардіоцентру з підозрою на інфаркт.

Як повідомляють росЗМІ, Ніколаєва помістили до блоку інтенсивної терапії, де його обстежують медики. Офіційно представники відомого росіянина ці відомості поки що ніяк не підтверджували і не спростовували.

Варто зазначити, що за останній час Ігор Ніколаєв сильно розтовстів. Набирати вагу артист почав ще 2020 року.

Ніколаєв підтримав Пугачову, яка назвала росіян "тварями і лицемірами"

У грудні минулого року російська Примадонна виклала в Інстаграмі пост, в якому назвала тварюками і лицемірами росіян, які обливають її брудом за її засудження війни в Україні. Підтримали "вподобайками" Пугачову її старша дочка, російська співачка Крістіна Орбакайте та сам Ігор Ніколаєв.

Того ж місяця Ніколаєва і Орбакайте запідозрили "в змові", коли ті виступили на пропагандистському каналі "росія-1" дуетом у кольорах українського прапора. Співачка одяглася у лимонну сукню, а композитор – у синій костюм.

Насправді російські артисти не причетні до того, що так обурило самих росіян. Учасники музичного шоу не знали, з ким вони вийдуть у дуеті на сцену, тож усе вийшло випадково.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий російський гуморист, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який нещодавно прокричав "Героям слава!" прямо зі сцени на своєму концерті в Дубаї, висміяв безглузду пропаганду росії щодо своєї сексуальної орієнтації.