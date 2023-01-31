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63-річний Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні у тяжкому стані з підозрою на інфаркт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Російський співак Ігор Ніколаєв Новина оновлена 31 січня 2023, 13:06
Російський співак Ігор Ніколаєв. Фото novochag

63-річний Ігор Ніколаєв потрапив до кардіоцентру

Російського співака Ігоря Ніколаєва було доставлено до лікарні. 63-річного артиста госпіталізували до московського кардіоцентру з підозрою на інфаркт.

Як повідомляють росЗМІ, Ніколаєва помістили до блоку інтенсивної терапії, де його обстежують медики. Офіційно представники відомого росіянина ці відомості поки що ніяк не підтверджували і не спростовували.

Варто зазначити, що за останній час Ігор Ніколаєв сильно розтовстів. Набирати вагу артист почав ще 2020 року.

ігор ніколаєв товстий
ігор ніколаєв товстий

Ніколаєв підтримав Пугачову, яка назвала росіян "тварями і лицемірами"

У грудні минулого року російська Примадонна виклала в Інстаграмі пост, в якому назвала тварюками і лицемірами росіян, які обливають її брудом за її засудження війни в Україні. Підтримали "вподобайками" Пугачову її старша дочка, російська співачка Крістіна Орбакайте та сам Ігор Ніколаєв.

Того ж місяця Ніколаєва і Орбакайте запідозрили "в змові", коли ті виступили на пропагандистському каналі "росія-1" дуетом у кольорах українського прапора. Співачка одяглася у лимонну сукню, а композитор – у синій костюм.

орбакайте та ігор ніколаєв

Насправді російські артисти не причетні до того, що так обурило самих росіян. Учасники музичного шоу не знали, з ким вони вийдуть у дуеті на сцену, тож усе вийшло випадково.

Крістіна Орбакайте

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий російський гуморист, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, який нещодавно прокричав "Героям слава!" прямо зі сцени на своєму концерті в Дубаї, висміяв безглузду пропаганду росії щодо своєї сексуальної орієнтації.

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#Інфаркт #Алла Пугачова #Ігор Ніколаєв