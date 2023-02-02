Таропрогноз на 3 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Последний рабочий день недели не будет простым

Пятница, 3 февраля, многим принесет усталость и неприятности, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Звезда, Десятка мечей, перевернутая Двойка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Звезда

В пятницу Вы можете почувствовать себя неуверенно, из-за чего не будет сил заниматься тем, что важно. Заранее подготовьтесь к такому депрессивному настроению, приготовьте что-то вкусненькое, выберите хороший фильм, и т.п.

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В последний рабочий день недели какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего под конец недели в делах могут начаться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в феврале.