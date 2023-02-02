Таропрогноз на 3 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Останній робочий день тижня не буде простим

П’ятниця, 3 лютого, багатьом принесе втому і неприємності, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на третій день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Ліворуч праворуч — перевернута Зірка, Десятка мечів, перевернута Двійка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Зірка

У п’ятницю Ви можете відчути себе невпевнено, через що не буде сил займатися тим, що важливо. Заздалегідь підготуйтеся до такого депресивного настрою, приготуйте щось смачненьке, виберіть хороший фільм, тощо.

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. В останній робочий день тижня якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що під кінець тижня у справах можуть початися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима у лютому.