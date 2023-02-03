Рус

Таропрогноз на 4 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на четвертий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на четвертий день лютого. Фото telegraf.com.ua

У більшості вихідні розпочнуться на гарній ноті

У суботу, 4 лютого, на деяких можуть чекати погані новини, інші ж навпаки зможуть знайти вихід із проблемної ситуації або зіткнутися з позитивними змінами.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на четвертий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король кубків, перевернутий Паж жезлів, Верховна Жриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка пророкує кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Перевернутий Паж жезлів

4 лютого Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Верховна Жриця

У суботу можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у лютому.

Теги:
#Прогноз Таро