Таропрогноз на 4 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

У більшості вихідні розпочнуться на гарній ноті

У суботу, 4 лютого, на деяких можуть чекати погані новини, інші ж навпаки зможуть знайти вихід із проблемної ситуації або зіткнутися з позитивними змінами.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на четвертий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король кубків, перевернутий Паж жезлів, Верховна Жриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка пророкує кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Перевернутий Паж жезлів

4 лютого Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Верховна Жриця

У суботу можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.

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