Рус

Таропрогноз на 5 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на п’ятий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на п’ятий день лютого. Фото telegraf.com.ua

Декому варто спробувати щось новеньке

Неділя, 5 лютого, деяким принесе апатію та зміну планів, тоді як інші отримають можливість спробувати щось нове.

Принаймні на це вказують карти Таро, які випали в розкладі на п’ятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка мечів, перевернутий Ієрофант, перевернута Імператриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. В останній день тижня якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось таке собі в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Перевернута Імператриця

У цьому положенні карта попереджає, що у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця лютого.

Теги:
#Прогноз Таро