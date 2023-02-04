Таропрогноз на 5 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Декому варто спробувати щось новеньке

Неділя, 5 лютого, деяким принесе апатію та зміну планів, тоді як інші отримають можливість спробувати щось нове.

Принаймні на це вказують карти Таро, які випали в розкладі на п’ятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка мечів, перевернутий Ієрофант, перевернута Імператриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. В останній день тижня якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось таке собі в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Перевернута Імператриця

У цьому положенні карта попереджає, що у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця лютого.