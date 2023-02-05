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Таропрогноз на 6 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на шостий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на шостий день лютого. Фото telegraf.com.ua

Двічі подумайте, перш ніж ухвалювати рішення у понеділок

У понеділок, 6 лютого, життя деяких може несподівано змінитись на краще, тоді як інші можуть зробити невірний вибір.

У всякому разі, саме про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на шостий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка кубків, перевернуті Закохані, перевернута Сімка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка кубків

На початку тижня Ви можете зануритися в ілюзії і зробити через це невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Перевернуті Закохані

6 лютого Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація покращиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, то в понеділок ця проблема може вирішитись. Можливо, ви отримаєте вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця лютого за картами Таро.

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