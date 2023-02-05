Таропрогноз на 6 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Дважды подумайте, прежде чем принимать решения в понедельник

В понедельник, 6 февраля, жизнь некоторых может неожиданно измениться к лучшему, в то время как другие могут совершить неверный выбор.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка кубков, перевернутые Влюбленные, перевернутая Семерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка кубков

В самом начале недели Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Перевернутые Влюбленные

6 февраля Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, то в понедельник эта проблема может решиться. Возможно, Вы получите извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака до конца февраля по картам Таро.