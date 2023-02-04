Таропрогноз на 5 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторым стоит попробовать что-то новенькое
Воскресенье, 5 февраля, некоторым принесет уныние и крушение планов, в то время как другие получат возможность попробовать что-то новое.
Во всяком случае, на это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Десятка мечей
Вам попался Владыка великой гибели. В последний день недели какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.
Перевернутый Иерофант
Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.
Перевернутая Императрица
В этом положении карта предупреждает, что в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца февраля.