Таропрогноз на 5 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Некоторым стоит попробовать что-то новенькое

Воскресенье, 5 февраля, некоторым принесет уныние и крушение планов, в то время как другие получат возможность попробовать что-то новое.

Во всяком случае, на это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Десятка мечей, перевернутый Иерофант, перевернутая Императрица

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В последний день недели какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Перевернутая Императрица

В этом положении карта предупреждает, что в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца февраля.