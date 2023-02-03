Таропрогноз на 4 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

У большинства выходные начнутся на хорошей ноте

В субботу, 4 февраля, некоторых могут ждать плохие новости, другие же наоборот смогут найти выход из проблемной ситуации или столкнуться с позитивными переменами.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четвертый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король кубков, перевернутый Паж жезлов, Верховная Жрица

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.

Перевернутый Паж жезлов

4 февраля Вы можете быть склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Верховная Жрица

В субботу могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в феврале.