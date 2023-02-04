Народный праздник 4 февраля: что нельзя делать в Тимофеев день

Среди наших предков было немало запретов на этот день

Как говорит календарь церковных праздников на февраль, в эту субботу почитается память святого апостола Тимофея, который был любимым учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет.

Апостола в народе прозвали Тимофеем Полузимником. Считали, что к этой дате половина зимы уже позади. 4 февраля наши анализировали погоду и определяли, скоро ли можно рассчитывать на окончание зимних морозов.

По народным традициям в Тимофеев день 4 февраля крестьяне устраивали дома проверку закромов. Пчеловоды занимались своими ульями, проверяли, не погибли ли пчелы от холода.

Тимофеев день 2023: что нельзя делать 4 февраля

Ссориться, конфликтовать и кричать друг на друга.

Делать манипуляции с ногтями: срезать, делать маникюр и педикюр.

Ходить в этот день в баню.

Рассказывать кому сны, которые приснились на эту ночь.

Играть в азартные игры и вообще рисковать.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая погода ожидает украинцев 4 февраля. В Украине будет преобладать поле повышенного давления.