Народне свято 4 лютого: що не можна робити у Тимофіїв день
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Серед наших пращурів було чимало заборон на цей день
Як говорить календар церковних свят на лютий, цієї суботи вшановується пам’ять святого апостола Тимофія, який був улюбленим учнем апостола Павла і першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років.
Апостола в народі прозвали Тимофієм Півзимником. Вважали, що до цієї дати половина зими вже позаду. 4 лютого наші пращури аналізували погоду та визначали, чи скоро можна розраховувати на закінчення зимових морозів.
За народними традиціями в Тимофіїв день 4 лютого селяни влаштовували вдома перевірку засіків. Бджолярі займалися своїми вуликами, перевіряли, чи не загинули бджоли від холоду.
Тимофіїв день 2023: що не можна робити 4 лютого
- Сваритися, конфліктувати та кричати один на одного.
- Робити маніпуляції з нігтями: зрізати, робити манікюр та педикюр.
- Ходити цього дня до лазні.
- Розповідати комусь сни, які приснилися цієї ночі.
- Грати в азартні ігри та взагалі ризикувати.
Раніше "Телеграф" повідомляв, яка погода чекає на українців 4 лютого. В Україні переважатиме поле підвищеного тиску.