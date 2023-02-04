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Народне свято 4 лютого: що не можна робити у Тимофіїв день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народне свято 4 лютого відоме під назвою Тимофій Півзимник
Народне свято 4 лютого відоме під назвою Тимофій Півзимник. Фото freepik.com

Серед наших пращурів було чимало заборон на цей день

Як говорить календар церковних свят на лютий, цієї суботи вшановується пам’ять святого апостола Тимофія, який був улюбленим учнем апостола Павла і першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років.

Апостола в народі прозвали Тимофієм Півзимником. Вважали, що до цієї дати половина зими вже позаду. 4 лютого наші пращури аналізували погоду та визначали, чи скоро можна розраховувати на закінчення зимових морозів.

За народними традиціями в Тимофіїв день 4 лютого селяни влаштовували вдома перевірку засіків. Бджолярі займалися своїми вуликами, перевіряли, чи не загинули бджоли від холоду.

Тимофіїв день 2023: що не можна робити 4 лютого

  • Сваритися, конфліктувати та кричати один на одного.
  • Робити маніпуляції з нігтями: зрізати, робити манікюр та педикюр.
  • Ходити цього дня до лазні.
  • Розповідати комусь сни, які приснилися цієї ночі.
  • Грати в азартні ігри та взагалі ризикувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка погода чекає на українців 4 лютого. В Україні переважатиме поле підвищеного тиску.

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#Традиції #Свята #Заборони