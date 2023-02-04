Именины Владимира в 2023 году: все дни, когда Вова празднует День ангела

Пожалуй, у каждого есть знакомый Владимир

Имя Владимир, — одно из самых популярных в Украине, при этом с древней историей. "Телеграф" разобрался, что оно значит и когда все Дни ангела Владимира в году.

Значение имени Владимир

Самая популярная версия гласит, что имя Владимир образовалось путем сложения слов "владеть" и "мир", и значит "владеющий миром". По другой версии оно значит "великий в своей власти".

Также имя Владимир может быть славянизированной формой германского имени Вольдемар (Вальдемар), что значит "владей и прославься".

Изначально имя Владимир было языческим, но было канонизировано после того, как стали святыми князь Киевский Владимир Святославович, крестивший Русь, и князь Дукли Йован Владимир. Широко распространяться оно стало с XIX века и сейчас входит в пятерку самых популярных имен Восточной Европы.

Встречаются такие разговорные формы имени Владимир как Володя, Вова, Вовчик, Влодзьо, Вовка, Володька, Вовочка, Вован.

Интересный факт: города под названием Владимир есть в Волынской области Украины и во Владимирской области россии.

Когда День ангела Владимира?

Всего носители имени Владимир отмечают День ангела около полусотни раз по церковному православному календарю. Перечислим самые главные Дни ангела Владимира:

28 июля , — равноапостольный великий князь Владимир (в крещении Василий), князь Владимир Ржевский;

, — равноапостольный великий князь Владимир (в крещении Василий), князь Владимир Ржевский; 17 октября, — князь Владимир Ярославич Новгородский.

Теперь перечислим все именины Владимира, включая менее важные, по месяцам:

в январе: 21, 24, 31;

в феврале: 7, 10, 12 , 16, 26;

, 16, 26; в марте: 3, 7, 21, 25;

в апреле: 3, 6;

в июне: 20, 27;

в июле: 10, 28;

в августе: 13 , 27 ;

, ; в сентябре: 2, 7, 9, 13, 15, 16;

в октябре: 1, 4, 9, 17, 21;

в ноябре: 3, 4, 5, 16, 25;

в декабре: 3, 5, 10, 15, 22, 26, 29, 31.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам лучше всего дарить мужчинам.