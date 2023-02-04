Именины Владимира в 2023 году: все дни, когда Вова празднует День ангела
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Пожалуй, у каждого есть знакомый Владимир
Имя Владимир, — одно из самых популярных в Украине, при этом с древней историей. "Телеграф" разобрался, что оно значит и когда все Дни ангела Владимира в году.
Значение имени Владимир
Самая популярная версия гласит, что имя Владимир образовалось путем сложения слов "владеть" и "мир", и значит "владеющий миром". По другой версии оно значит "великий в своей власти".
Также имя Владимир может быть славянизированной формой германского имени Вольдемар (Вальдемар), что значит "владей и прославься".
Изначально имя Владимир было языческим, но было канонизировано после того, как стали святыми князь Киевский Владимир Святославович, крестивший Русь, и князь Дукли Йован Владимир. Широко распространяться оно стало с XIX века и сейчас входит в пятерку самых популярных имен Восточной Европы.
Встречаются такие разговорные формы имени Владимир как Володя, Вова, Вовчик, Влодзьо, Вовка, Володька, Вовочка, Вован.
Интересный факт: города под названием Владимир есть в Волынской области Украины и во Владимирской области россии.
Когда День ангела Владимира?
Всего носители имени Владимир отмечают День ангела около полусотни раз по церковному православному календарю. Перечислим самые главные Дни ангела Владимира:
- 28 июля, — равноапостольный великий князь Владимир (в крещении Василий), князь Владимир Ржевский;
- 17 октября, — князь Владимир Ярославич Новгородский.
Теперь перечислим все именины Владимира, включая менее важные, по месяцам:
- в январе: 21, 24, 31;
- в феврале: 7, 10, 12, 16, 26;
- в марте: 3, 7, 21, 25;
- в апреле: 3, 6;
- в июне: 20, 27;
- в июле: 10, 28;
- в августе: 13, 27;
- в сентябре: 2, 7, 9, 13, 15, 16;
- в октябре: 1, 4, 9, 17, 21;
- в ноябре: 3, 4, 5, 16, 25;
- в декабре: 3, 5, 10, 15, 22, 26, 29, 31.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам лучше всего дарить мужчинам.