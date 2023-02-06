С Днем ангела, Оксана! Красивые открытки и картинки

Мы собрали красочные картинки и открытки к празднику

В этот понедельник, 6 февраля, свои именины отмечают Оксаны и Ксении, а все из-за почитания памяти в этот день Ксении Римлянки.

Оксана — украинская народная форма имени Ксения, которая в современном мире тоже стала самостоятельным именем. Также встречаются разговорные формы Оксанка, Ксана, Сана, Оксаночка. В переводе с древнегреческого "ксенос" или "ксениа"означает "гостиная", "гостья", "чужая".

В этот день следует поздравить с именинами всех знакомых, подружек и близких с этим прекрасным именем. "Телеграф" подготовил искренние поздравления в открытках и картинках для Оксаны.

С именинами Оксаны 6 февраля: открытки и картинки

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.