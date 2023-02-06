З Днем ангела, Оксано! Гарні листівки та картинки

Ми зібрали барвисті картинки та листівки до свята

Цього понеділка, 6 лютого, свої іменини відзначають Оксани та Ксенії, а все через вшанування пам’яті цього дня Ксенії Римлянки.

Оксана — українська народна форма імені Ксенія, яка у сучасному світі також стала самостійним ім’ям. Також зустрічаються розмовні форми Оксанка, Ксана, Сана, Оксаночка. У перекладі з давньогрецького "ксенос" або "ксеніа" означає "гостинна", "гостя", "чужа".

Цього дня слід привітати з іменинами всіх знайомих, подружок та близьких із цим чудовим ім’ям. "Телеграф" підготував щирі привітання у листівках та картинках для Оксани.

З іменинами Оксани 6 лютого: листівки і картинки

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.