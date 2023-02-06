Аксинья Напівзимниця 6 лютого: традиції та що заборонено робити у це свято

6 лютого помічали, що половина зими вже минула

Цей понеділок, згідно з церковним календарем, — день пам’яті преподобної Ксенії Римлянки. У народі свято отримало назву Аксинья Напівзимниця, або Напівхлібниця. (ім’я Аксинья — похідне від Ксенія).

В це свято на Русі починали перевіряти, чи вистачить запасів зерна до нового врожаю. Звідси і назви свята: "Напівхлібниця" та "Напівзимниця".

Також було і моторошне повір’я. Вважалося, що той, хто першим сяде за стіл вечеряти, скоро помре, тому на Аксинью не вечеряли або першими садили за стіл стариків.

Що не можна робити на Аксинью Напівзимницю 6 лютого

Шити, прясти, в’язати.

Перестилати ліжко.

Стригти волосся і нігті.

Ставити на стіл квас, інакше це спричинить неврожайну осінь.

Об’їдатися та зловживати алкоголем.

Зав’язувати вузли – це "притягує" смерть.

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.