Народные приметы и запреты на Григория Богослова: что нельзя делать 7 февраля
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Если в этот день сильно щебечут птицы, стоит ждать сильного мороза
Согласно церковному календарю на февраль 2023 года, в этот вторник православная церковь почитает память святого Григория Богослова. В народе этот день называли Григорьев, или Григорий Весноуказатель.
Чтобы привлечь удачу на весь год, наши предки 7 февраля старались совершать больше добрых дел, помогать нуждающимся. Этот день также считается удачным для различных финансовых операций. Хорошо отдавать долги и совершать дорогостоящие покупки. Если нечаянно пролить на Григория молоко, то в дом придет счастье и здоровье.
Григорий Богослов 7 февраля: народные приметы
- Если много снега выпало в день Григория, зима еще долго будет.
- Если птицы сильно щебечут, скоро ударит сильный мороз.
- Если снегопад и метель, то будет ранняя осень.
- Какая 7 февраля погода с утра до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы.
- Почерневшая дубрава — до оттепели.
Что нельзя делать 7 февраля на Григория Богослова
- Стричь ногти и волосы.
- Обижаться на родных по пустякам.
- Выходить из дома после заката.
- Делать косметические процедуры. Можно долго восстанавливаться.
- Ловить рыбу и есть ее. Можно навлечь бед в дом.
Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в феврале распространится холодный и сухой воздух. Какой будет температура воздуха 7 февраля — узнайте в нашем материале.