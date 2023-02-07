Народные приметы и запреты на Григория Богослова: что нельзя делать 7 февраля

Если в этот день сильно щебечут птицы, стоит ждать сильного мороза

Согласно церковному календарю на февраль 2023 года, в этот вторник православная церковь почитает память святого Григория Богослова. В народе этот день называли Григорьев, или Григорий Весноуказатель.

Чтобы привлечь удачу на весь год, наши предки 7 февраля старались совершать больше добрых дел, помогать нуждающимся. Этот день также считается удачным для различных финансовых операций. Хорошо отдавать долги и совершать дорогостоящие покупки. Если нечаянно пролить на Григория молоко, то в дом придет счастье и здоровье.

Григорий Богослов 7 февраля: народные приметы

Если много снега выпало в день Григория, зима еще долго будет.

Если птицы сильно щебечут, скоро ударит сильный мороз.

Если снегопад и метель, то будет ранняя осень.

Какая 7 февраля погода с утра до обеда, такова будет и первая половина следующей зимы.

Почерневшая дубрава — до оттепели.

Что нельзя делать 7 февраля на Григория Богослова

Стричь ногти и волосы.

Обижаться на родных по пустякам.

Выходить из дома после заката.

Делать косметические процедуры. Можно долго восстанавливаться.

Ловить рыбу и есть ее. Можно навлечь бед в дом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в феврале распространится холодный и сухой воздух. Какой будет температура воздуха 7 февраля — узнайте в нашем материале.