Народні прикмети та заборони на Григорія Богослова: що не можна робити 7 лютого
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Якщо у цей день сильно щебечуть птахи, варто чекати сильного морозу
Згідно з церковним календарем на лютий 2023 року, цього вівторка православна церква вшановує пам’ять святого Григорія Богослова. У народі цей день називали Григор'єв, або Григорій Весноуказник.
Наші пращури 7 лютого намагалися робити більше добрих справ, допомагати нужденним. Цей день також вважається вдалим для різноманітних фінансових операцій. Добре віддавати борги і робити дорогі покупки. Якщо ненароком пролити на Григорія молоко, то до хати прийде щастя та здоров’я.
Григорій Богослов 7 лютого: народні прикмети
- Якщо багато снігу випало на день Григорія, зима ще довго буде.
- Якщо птахи сильно щебечуть, скоро вдарить сильний мороз.
- Якщо снігопад і хуртовина, то буде рання осінь.
- Яка 7 лютого погода з ранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими.
- Почорніла діброва — до відлиги.
Що не можна робити 7 лютого на Григорія Богослова
- Стригти нігті та волосся.
- Ображатися на рідних через дрібниці.
- Виходити з дому після заходу сонця.
- Робити косметичні процедури. Можна довго відновлюватись.
- Ловити рибу і їсти її. Можна накликати біду в оселю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні в лютому пошириться холодне та сухе повітря. Якою буде температура повітря 7 лютого – дізнайтесь у нашому матеріалі.