Рус

Народні прикмети та заборони на Григорія Богослова: що не можна робити 7 лютого

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Народне свято 7 лютого відоме під назвою Григор’єв день
Народне свято 7 лютого відоме під назвою Григор’єв день. Фото pixabay.com

Якщо у цей день сильно щебечуть птахи, варто чекати сильного морозу

Згідно з церковним календарем на лютий 2023 року, цього вівторка православна церква вшановує пам’ять святого Григорія Богослова. У народі цей день називали Григор'єв, або Григорій Весноуказник.

Наші пращури 7 лютого намагалися робити більше добрих справ, допомагати нужденним. Цей день також вважається вдалим для різноманітних фінансових операцій. Добре віддавати борги і робити дорогі покупки. Якщо ненароком пролити на Григорія молоко, то до хати прийде щастя та здоров’я.

Григорій Богослов 7 лютого: народні прикмети

  • Якщо багато снігу випало на день Григорія, зима ще довго буде.
  • Якщо птахи сильно щебечуть, скоро вдарить сильний мороз.
  • Якщо снігопад і хуртовина, то буде рання осінь.
  • Яка 7 лютого погода з ранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими.
  • Почорніла діброва — до відлиги.

Що не можна робити 7 лютого на Григорія Богослова

  • Стригти нігті та волосся.
  • Ображатися на рідних через дрібниці.
  • Виходити з дому після заходу сонця.
  • Робити косметичні процедури. Можна довго відновлюватись.
  • Ловити рибу і їсти її. Можна накликати біду в оселю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні в лютому пошириться холодне та сухе повітря. Якою буде температура повітря 7 лютого – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Народні прикмети