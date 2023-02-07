Народні прикмети та заборони на Григорія Богослова: що не можна робити 7 лютого

Якщо у цей день сильно щебечуть птахи, варто чекати сильного морозу

Згідно з церковним календарем на лютий 2023 року, цього вівторка православна церква вшановує пам’ять святого Григорія Богослова. У народі цей день називали Григор'єв, або Григорій Весноуказник.

Наші пращури 7 лютого намагалися робити більше добрих справ, допомагати нужденним. Цей день також вважається вдалим для різноманітних фінансових операцій. Добре віддавати борги і робити дорогі покупки. Якщо ненароком пролити на Григорія молоко, то до хати прийде щастя та здоров’я.

Григорій Богослов 7 лютого: народні прикмети

Якщо багато снігу випало на день Григорія, зима ще довго буде.

Якщо птахи сильно щебечуть, скоро вдарить сильний мороз.

Якщо снігопад і хуртовина, то буде рання осінь.

Яка 7 лютого погода з ранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими.

Почорніла діброва — до відлиги.

Що не можна робити 7 лютого на Григорія Богослова

Стригти нігті та волосся.

Ображатися на рідних через дрібниці.

Виходити з дому після заходу сонця.

Робити косметичні процедури. Можна довго відновлюватись.

Ловити рибу і їсти її. Можна накликати біду в оселю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні в лютому пошириться холодне та сухе повітря. Якою буде температура повітря 7 лютого – дізнайтесь у нашому матеріалі.