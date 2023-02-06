Обіцяних "жахливих" морозів у лютому не чекайте: синоптики порадували оновленим прогнозом

В Україну надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики

Можливе потепління в лютому внесло деяке сум’яття до лав як фахівців-синоптиків, так і пересічних громадян: незважаючи на висловлену представником Укргідрометцентру думку про те, що останній місяць зими буде "інтенсивним", але найближчим часом холод тільки міцнішатиме, з’явилися й альтернативні точки. зору.

Але про все по порядку. В Укргідрометцентрі впевнені в тому, що у понеділок, 6 лютого, метеоситуація буде стабільно зимовою : часом невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. У Карпатах сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

На похолодання в Україні на тлі високого атмосферного тиску очікує і синоптик Ігор Кібальчич.

"До кінця першої декади лютого та на початку другої на просторах Атлантико-Європейського сектора складуться вельми нестандартні синоптичні умови. Очікується розвиток великої зони високого тиску, витягнутої в широтному напрямку від Азорських островів до Уралу та Західного Сибіру ", — пише він.

Всі ці фактори в сукупності призведуть до винесення великих порцій тепла в Арктику, тоді як по всій Центральній та особливо південно-східній Європі пошириться холодне та сухе повітря.

"В Україні на новому тижні встановиться зимовий характер погоди переважно без опадів з температурою повітря нижче за норму на 1 – 4 °С. Найбільш помітне зниження температури відчують на собі жителі західної України", — упевнений Ігор Кібальчич.

На його думку, у вівторок, 7 лютого, температура повітря становитиме вночі -10...-5°С, вдень -6...-1°С. У Карпатах уночі -17...-12°С, вдень -10...-5°С.

У середу, 8 лютого, температура вночі становитиме -11...-6 °С, у Вінницькій області, Карпатах і на крайній півночі -16...-12 °С. Вдень -7...-2°С.

У четвер, 9 лютого, температура повітря вночі очікується в межах -13...-8°С, днем -6...-1°С. У Карпатах та на Прикарпатті вночі -22...-17°С, днем -9...-4°С.

У п’ятницю, 10 лютого, температура повітря вночі -14...-9°С, у Карпатах та на Прикарпатті -20...-15°С. Вдень повітря прогріється до -5...0°С.

На вихідні, 11 – 12 лютого, на тлі зниження атмосферного тиску та активізації циклонічної діяльності, у більшості областей пройде сніг, мокрий сніг. Нічна температура повітря збільшиться на 3 – 5 °С, днем збережеться в межах -4…+1 °С.

У той же час народний синоптик Станіслав Щедрін більш категоричний у своїх прогнозах і малює дещо іншу синоптичну картину.

За його прогнозом, приблизно з 8-10 лютого, у більшу частину Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики. Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління, по всій країні з 10-12 до кінця другої декади лютого, температурний режим коливатиметься в межах від +5+7 вдень та до -3+4 градусів на ніч.

"До речі, остання третя декада лютого має бути по-весняному теплою", — зазначає народний синоптик.

Побічно правоту народного синоптика підтверджує інформація на погодних сайтах.

Так, згідно з даними на "УНІАН. Погода", з початку другої декади лютого морозів вдень уже не буде, а приблизно з середини місяця весна перейде у наступ.

Приблизно такий же оптимізм випромінює і зведення сайту GisMeteo, що також передбачає потепління в середині місяця.

Звичайно, подібний розбій не влаштовує "звичайних" українців, які б хотіли бачити більшої точності в прогнозах. Але втіхою їм може бути хіба що думка про те, що весна точно прийде, незважаючи на те, що думають про цей факт фахівці з погоди.