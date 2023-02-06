Обещанных "жутких" морозов в феврале не ждите: синоптики порадовали обновленным прогнозом

В Украину поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики

Возможное потепление в феврале внесло некоторую сумятицу в ряды как специалистов-синоптиков, так и рядовых граждан: несмотря на высказанное представителем Укргидрометцентра мнение о том, что последний месяц зимы будет "интенсивным", но в ближайшее время холода будут только крепчать, появились и альтернативные точки зрения.

Но обо всем по порядку. В Укргидрометцентре уверены в том, что в понедельник, 6 февраля, метеоситуация будет стабильно зимней: временами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Похолодания в Украине на фоне высокого атмосферного давления ожидает и синоптик Игорь Кибальчич.

"До конца первой декады февраля и в начале второй на просторах Атлантико-Европейского сектора сложатся весьма нестандартные синоптические условия. Ожидается развитие обширной зоны высокого давления, вытянутой в широтном направлении от Азорских островов до Урала и Западной Сибири", — пишет он.

Все эти факторы в совокупности приведут к выносу больших порций тепла в Арктику, в то время как по всей Центральной и особенно юго-восточной Европе распространится холодный и сухой воздух.

"В Украине на новой неделе установится зимний характер погоды преимущественно без осадков с температурой воздуха ниже нормы на 1 – 4 °С. Наиболее заметное понижение температуры прочувствуют на себе жители западной Украины", — уверен Игорь Кибальчич.

По его мнению, во вторник, 7 февраля, температура воздуха составит ночью -10…-5 °С, днём -6…-1 °С. В Карпатах ночью -17…-12 °С, днём -10…-5 °С.

В среду, 8 февраля, в температура ночью составит -11…-6 °С, в Винницкой области, Карпатах и на крайнем севере -16…-12 °С. Днём -7…-2 °С.

В четверг, 9 февраля, температура воздуха ночью ожидается в пределах -13…-8 °С, днём -6…-1 °С. В Карпатах и на Прикарпатье ночью -22…-17 °С, днём -9…-4 °С.

В пятницу, 10 февраля, температура воздуха ночью -14…-9 °С, в Карпатах и на Прикарпатье -20…-15 °С. Днём воздух прогреется до -5…0 °С.

На выходные, 11 – 12 февраля, на фоне понижения атмосферного давления и активизации циклонической деятельности, в большинстве областей пройдёт снег, мокрый снег. Ночная температура воздуха повысится на 3 – 5 °С, днём сохранится в пределах -4…+1 °С.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин более категоричен в своих прогнозах и рисует несколько иную синоптическую картину.

По его прогнозу, примерно с 8-10 февраля, в большую часть Европы, поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление, по всей стране с 10-12 до конца второй декады февраля, температурный режим будет колебаться в пределах от +5+7 днем и до -3+4 градусов в ночные часы.

"Кстати, последняя третья декада февраля должна быть по-весеннему теплой", — отмечает народный синоптик.

Косвенно правоту народного синоптика подтверждает информация на сайтах погоды.

Так, согласно данным на "УНИАН. Погода", с начала второй декады февраля морозов днем уже не будет, а примерно с середины месяца весна перейдет в наступление.

Примерно такой же оптимизм излучает и сводка сайта GisMeteo, также предсказывающая потепление в середине месяца.

Конечно, подобный разнобой не устраивает "обыкновенных" украинцев, требует большей точности в прогнозах. Но им утешением может быть разве что мысль о том, что весна точно придет, несмотря на то, что думают об этом факте специалисты по погоде.