Февраль удивит температурой: синоптики прогнозируют значительное отклонение от нормы

Температурные показатели превысят норму на 1,5-2 градуса

Синоптики прогнозируют в феврале стабильную и морозную погоду, но, несмотря на это, температура будет почти на 2 градуса выше нормы. Количество осадков, наоборот, не будет превышать норму.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре. Средняя температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Так, по прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в феврале на 1,5-2 градуса превысит норму. Днем в некоторых регионах показатели ртутного термометра достигнут 2 градусов тепла. Вместе с тем, обильных снегопадов или дождей не прогнозируется — среднее количество осадков будет в пределах нормы (29-83 мм).

Согласно с данными многолетних наблюдений, средняя температура по Украине будет держаться в пределах от 0 до -6градусов, в зависимости от региона. На юге и Западе, к примеру, сильных заморозков не будет — воздух прогреется до +1…+4 градусов.

Абсолютный минимум температуры в Украине зафиксирован в пределах 15-39 градусов мороза, а абсолютный максимум — на уровне 12-24 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков в феврале составляет 22-89 мм, а в Карпатах эти показатели доходят до 108 мм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале февраля Украина окажется под влиянием атлантических воздушных масс, и погода заметно изменится. Ожидается похолодание до -12 градусов.