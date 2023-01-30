Ждать ли сильных морозов и снегопадов в феврале: синоптик удивил прогнозом

В феврале может заснежить

Январь 2023 года мог запомнится украинцам, как изменчивый месяц с точки зрения погодных условий. Температурные показатели временами находились на практически мартовских уровнях, однако также нашлось место и для настоящих морозов. При этом февраль в Украине обещает быть более стабильным и "зимним" с умеренными морозами.

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич эксклюзивно "Телеграфу" рассказал, что уже вначале последнего месяца зимы температурный фон в Украине снизится на 3 — 6 градусов. Похолодание произойдет в период с 4 по 7 февраля в результате поступления более холодных воздушных масс с севера.

Также есть вероятность установления снежного покрова в большинстве областей. Таким образом, в первой декаде февраля имеются все предпосылки для наступления классической зимней погоды со снегом и умеренными морозами.

Стоит отметить, что в Украинском гидрометцентре также прогнозируют небольшое похолодание. По данным синоптиков, среднемесячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. При этом отмечается, что данные показатели все еще выше климатической нормы на полтора-два градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный синоптик рассказал "Телеграфу", какую погоду ждать весной в Украине.

Также мы сообщали о том, что Февраль принесет две сильные магнитные бури.