Чи чекати сильних морозів та снігопадів у лютому: синоптик здивував прогнозом

У лютому може засніжити

Січень 2023 року міг запам’ятатися українцям як мінливий місяць з погляду погодних умов. Температурні показники часом знаходилися на практично березневих рівнях, проте також знайшлося місце і для справжніх морозів. При цьому лютий в Україні обіцяє бути більш стабільним та "зимовим" з помірними морозами.

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич ексклюзивно "Телеграфу" розповів, що вже на початку останнього місяця зими температурне тло в Україні знизиться на 3 — 6 градусів. Похолодання відбудеться в період з 4 по 7 лютого в результаті надходження холодніших повітряних мас з півночі.

Також є можливість встановлення снігового покриву в більшості областей. Таким чином, у першій декаді лютого є всі передумови для настання класичної зимової погоди зі снігом та помірними морозами.

Варто зазначити, що в Українському гідрометцентрі також прогнозують невелике похолодання. За даними синоптиків, середньомісячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. При цьому зазначається, що дані показники все ще вищі за кліматичну норму на півтора-два градуси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний синоптик розповів "Телеграфу" , на яку погоду чекати навесні в Україні.

Також ми повідомляли, що Лютий принесе дві сильні магнітні бурі.