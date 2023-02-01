Лютий здивує температурою: синоптики прогнозують значне відхилення від норми

Температурні показники перевищать норму на 1,5-2 градуси

Синоптики прогнозують у лютому стабільну та морозну погоду, але, незважаючи на це, температура буде майже на 2 градуси вищою за норму. Кількість опадів, навпаки, не перевищуватиме норму.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі. Середня температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів.

Так, за прогнозами синоптиків, середньомісячна температура у лютому на 1,5-2 градуси перевищить норму. Вдень у деяких регіонах показники ртутного термометра досягнуть 2 градусів тепла. Водночас, рясних снігопадів чи дощів не прогнозується — середня кількість опадів буде в межах норми (29-83 мм).

Згідно з даними багаторічних спостережень, середня температура в Україні триматиметься в межах від 0 до -6 градусів, залежно від регіону. На півдні та Заході, наприклад, сильних заморозків не буде – повітря прогріється до +1…+4 градусів.

Абсолютний мінімум температури в Україні зафіксовано в межах 15-39 градусів морозу, а абсолютний максимум – на рівні 12-24 градусів тепла. Середньомісячна кількість опадів у лютому становить 22-89 мм, а у Карпатах ці показники сягають 108 мм.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку лютого Україна опиниться під впливом атлантичних повітряних мас, і погода помітно зміниться. Очікується похолодання до -12 градусів.