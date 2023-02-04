"Весны" в феврале ждать не стоит: синоптик огорчил прогнозом

Украинцев ждет "интенсивный" февраль

Несмотря на то, что погода в феврале 2023 года в Украине будет теплее, чем обычно в этот период, но рассчитывать на раннюю весну пока не стоит.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, официальный прогноз на весну появится в ближайшие одну-две недели, однако уже сейчас можно говорить, что возвращение февральских морозов никак не благоприятствует наступлению ранней весны.

Синоптик отметила, что украинцев ждет "интенсивный февраль", а в ближайшие дни температура пойдет вниз.

Кроме того, она добавила, что уже на этой неделе в Украине наблюдались незначительные осадки. При этом по всей территории страны в ночное время наблюдались температуры ниже ноля, а в дневное — небольшой плюс.

"Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные часы" — отметила Птуха.

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал "Телеграфу" о том, какой погоды стоит украинцам ждать весной.