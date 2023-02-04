"Весни" у лютому чекати не варто: синоптик засмутила прогнозом

Українців чекає "інтенсивний" лютий

Попри те, що погода у лютому 2023 року в Україні буде теплішою, ніж зазвичай у цей період, але розраховувати на ранню весну поки що не варто.

Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу, офіційний прогноз на весну з’явиться в найближчі один-два тижні, проте вже зараз можна говорити, що повернення лютневих морозів ніяк не сприятиме настанню ранньої весни.

Синоптик зазначила, що на українців чекає "інтенсивний лютий", а найближчими днями температура піде вниз.

Крім того, вона додала, що вже цього тижня в Україні спостерігалися невеликі опади. При цьому по всій території країни вночі спостерігалися температури нижче нуля, а вдень — невеликий плюс.

"Починаючи з цих вихідних температура по всій Україні знижуватиметься і знову набуватиме морозних значень: морози будуть як вночі, так і вдень. 5-6 лютого починається зниження температури: 5-10 градусів морозу в нічний час і 0-6 морозу в денний час" — зазначила Птуха.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів "Телеграфу" про те, на яку погоду варто українцям чекати навесні.